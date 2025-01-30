Тренер О’Мэлли подтвердил, что Шон держит обещание отказаться от соцсетей: «Он восстанавливается как профессионал»
Тренер Шона О’Мэлли объяснил отсутствие бойца в медиа.
«Шон отказался от соцсетей, не делает подкаст и отказывается от интервью. Если бы вы видели его восстановительные тренировки… Он делает это как профессионал», − сказал тренер бойца легчайшего веса UFC Шона О’Мэлли Тим Уэлч.
В последний раз О’Мэлли дрался в сентябре-2024, когда проиграл Мерабу Двалишвили в титульном поединке.
Сэндхаген вызвал О’Мэлли: «UFC должны дать фанатам то, что они хотят»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Home of Fight
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