Тренер О’Мэлли подтвердил, что Шон держит обещание отказаться от соцсетей: «Он восстанавливается как профессионал»

Тренер Шона О’Мэлли объяснил отсутствие бойца в медиа.

«Шон отказался от соцсетей, не делает подкаст и отказывается от интервью. Если бы вы видели его восстановительные тренировки… Он делает это как профессионал», − сказал тренер бойца легчайшего веса UFC Шона О’Мэлли Тим Уэлч.

В последний раз О’Мэлли дрался в сентябре-2024, когда проиграл Мерабу Двалишвили в титульном поединке.

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