Шара Буллет признался, что его мотивировал пример Биспинга: «Когда я увидел, чего ты добился, учитывая проблемы, меня это побудило заниматься спортом»

Шарабутдин Магомедов рассказал, как примерил на себя пример Майкла Биспинга.

«Когда я увидел, чего ты добился, учитывая твое состояние… Ты стал для меня примером, который мотивировал вообще заниматься спортом», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов .

Биспинг лишился глаза в 2013 году после боя с Витором Белфортом, который пробил Майкла хайкиком, который привел к отслоению сечатки. В 2018 году Биспинг признался, что последние бои в карьере провел с глазным протезом.

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