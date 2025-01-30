Шара Буллет признался, что его мотивировал пример Биспинга: «Когда я увидел, чего ты добился, учитывая проблемы, меня это побудило заниматься спортом»
Шарабутдин Магомедов рассказал, как примерил на себя пример Майкла Биспинга.
«Когда я увидел, чего ты добился, учитывая твое состояние… Ты стал для меня примером, который мотивировал вообще заниматься спортом», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.
Биспинг лишился глаза в 2013 году после боя с Витором Белфортом, который пробил Майкла хайкиком, который привел к отслоению сечатки. В 2018 году Биспинг признался, что последние бои в карьере провел с глазным протезом.
Шара Буллет обратился к Роналду: «Ты сильно мотивировал меня. Жду на моем бое 1 февраля»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Майкла Биспинга
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