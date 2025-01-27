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Атлас снова выбрал Бивола фаворитом боя с Бетербиевым: «Думаю, Дмитрий извлек урок из первого боя. Теперь он сможет найти хорошее сочетание движения и удара»

Тедди Атлас считает Бивола фаворитом поединка с Бетербиевым.

«Я выберу Бивола по тем же причинам, что и до первого боя. Все уверены, чтобы Бетербиев имеет психологическое преимущество. Он очень силен ментально, тогда как Бивол более техничный. Но Дмитрий тоже ментально крепок и собран. Он полон решимости, настоящий монстр.

Думаю, что Бивол извлек урок из первого боя. Он получил ответы на все вопросы. Тогда он не был уверен на 100%, что справится с Артуром. Никто никогда в этом не уверен. Теперь он сможет найти хорошее сочетание движения и удара. Я предпочту Бивола в реванше», – сказал тренер Тедди Атлас.

Напомним, Артур Бетербиев проведет реванш с Дмитрием Биволом 22 февраля в Эр-Рияде.

💰 Сколько Бивол и Бетербиев заработают за реванш в Эр-Рияде?

Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: SecondsOut
logoАртур Бетербиев
logoбокс
logoДмитрий Бивол
logoТедди Атлас
Бивол - Бетербиев
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