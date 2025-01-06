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Махачев получил награду «Сабмишен года» от UFC

UFC отметил Ислама Махачева наградой за победу над Дастином Порье.

Махачев победил в номинации «Сабмишен года».

Дагестанец получил награду за победу над Дастином Порье в пятом раунде главного события UFC 302.

Мендес назвал самый тяжелый бой Махачева: «Порье был настоящим зверем в клетке»

Стерлинг включил бой Махачев – Порье в число лучших за 2024 год: «Удушающий Ислама был одним из лучших за год»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
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logoИслам Махачев
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logoДастин Порье
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