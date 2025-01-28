Рокхолд мог подраться с Чимаевым в 2022-м: «Хамзат отказался. Он не захотел, поэтому мне дали Косту»
Люк Рокхолд мог подраться с Хамзатом Чимаевым в 2022 году.
«Мне нравятся все бои в UFC. Я все еще в игре. Но в GFL есть Крис Вайдман, Гегард Мусаси – можно устроить несколько веселых боев.
Последний поединок в UFC? Хамзат Чимаев отказался от боя со мной. Когда я должен был вернуться, мне предлагали его, но он не захотел, поэтому я вышел против Пауло Косты», – заявил экс-чемпион UFC Люк Рокхолд.
Напомним, в августе 2022-го Рокхолд проиграл Косте единогласным решением судей.
Люк Рокхолд: «Махачев победил Оливейру как маленького мальчика. То же самое будет с любым соперником»
Новый конкурент UFC – странная лига, которая соберет легенд MMA и брата Хабиба. Это что вообще такое?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем