Рокхолд мог подраться с Чимаевым в 2022-м: «Хамзат отказался. Он не захотел, поэтому мне дали Косту»

Люк Рокхолд мог подраться с Хамзатом Чимаевым в 2022 году.

«Мне нравятся все бои в UFC. Я все еще в игре. Но в GFL есть Крис Вайдман , Гегард Мусаси – можно устроить несколько веселых боев.

Последний поединок в UFC? Хамзат Чимаев отказался от боя со мной. Когда я должен был вернуться, мне предлагали его, но он не захотел, поэтому я вышел против Пауло Косты », – заявил экс-чемпион UFC Люк Рокхолд .

Напомним, в августе 2022-го Рокхолд проиграл Косте единогласным решением судей.

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