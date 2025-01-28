Шара Буллет: «После Пейджа хочу распланировать подготовку на три месяца. Не только ударку тренировать, но и ходить на другие виды спорта. Сейчас я еще дурачусь»

Шарабутдин Магомедов рассказал о дальнейших планах в UFC.

«Я стал ответственнее. Понимаю, что уровень оппонентов повышается. На старом багаже и индивидуальных качествах тяжело вывозить. Собираюсь провести пятый поединок и победить. А потом сяду со своей командой и распланирую подготовку на три месяца. Не только ударку тренировать, но и ходить на другие виды спорта.

Нужно добавить занятия в тренажерном зале. Есть много видов тренировок, которые необходимы бойцам. Надо стать высококлассным атлетом. Сейчас я еще дурачусь», – признался боец UFC Шарабутдин Магомедов .

Напомним, Шара Буллет подерется с Майклом Пейджем 1 февраля.

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