Пейдж не планирует оставаться в среднем весе: «У меня много дел в полусредней категории, но если будет еще один сочный вызов здесь, то я 100% приду»

Майкл Пейдж вернется в полусредний дивизион после боя с Шарой Буллетом.

«Я вернусь к выступлениям в полусреднем весе. Но если будет еще один сочный вызов в средней категории, то я 100% буду там. Но у меня все еще много дел, которыми я хочу заняться в полусреднем весе. Так что для меня это разовый, но захватывающий бой. Может быть, в будущем вы увидите меня здесь снова», – заявил боец UFC Майкл Пейдж .

Напомним, 1 февраля Пейдж подерется с Шарой Буллетом на UFC Fight Night 250.

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