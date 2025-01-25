Ислам Махачев и Абдулрашид Садулаев стали гостями PFL Champions Series в Дубае
В Дубае проходит турнир PFL Champions Series, который возглавит титульный бой в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.
Гостями ивента стали чемпион UFC Ислам Махачев и двукратный олимпийский чемпион в вольной борьбе Абдурашид Садулаев.
Усман Нурмагомедов будет защищать пояс закрывшейся лиги. Это как?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: телеграм-канал Игоря Лазорина
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