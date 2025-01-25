Ислам Махачев и Абдулрашид Садулаев стали гостями PFL Champions Series в Дубае

В Дубае проходит турнир PFL Champions Series, который возглавит титульный бой в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.

Гостями ивента стали чемпион UFC Ислам Махачев и двукратный олимпийский чемпион в вольной борьбе Абдурашид Садулаев.

Усман Нурмагомедов будет защищать пояс закрывшейся лиги. Это как?