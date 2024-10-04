Долидзе − о бое с Холландом: «Я грэпплер, но пока никого не сабмитил в UFC»

Роман Долидзе поделился мыслями о предстоящем бое с Кевином Холландом.

«Кевин − непредсказуемый парень, но и я тоже. Кто знает, может быть это будет мой первый сабмишен в UFC?

Это немного странно, ведь я грэпплер, но у меня пока нет самбишенов в UFC. Но вы меня знаете, мы можем просто устроить зарубу», − сказал средневес UFC Роман Долидзе , который подерется с Кевином Холландом на UFC 307.

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