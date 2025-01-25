Alex Terrible нокаутировал соперника в кулачном бою на RCC Hard за 40 секунд
Alex Terrible дебютировал в кулачных боях.
Рок-исполнитель Alex Terrible нокаутировал Мухамедхана Оспанова на кулачном турнире RCC Hard 12 за 40 секунд.
Для Александра Шиколая это был дебютный бой на голых кулаках.
«Хотел бы жить в зоопарке с мощными зверями». Русская рок-звезда в США – о бое на голых кулаках и аскетизме
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: RCC
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