Поветкин – о дисквалификации на четыре года: «Это полная глупость»

Александр Поветкин прокомментировал решение отстранить его на четыре года.

«Это полная глупость. Даже комментировать не хочется», – сказал Александр Поветкин.

Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Поветкин завершил карьеру в 2021 году, проиграв нокаутом в реванше Диллиану Уайту.

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