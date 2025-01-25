Поветкин – о дисквалификации на четыре года: «Это полная глупость»
Александр Поветкин прокомментировал решение отстранить его на четыре года.
«Это полная глупость. Даже комментировать не хочется», – сказал Александр Поветкин.
Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Поветкин завершил карьеру в 2021 году, проиграв нокаутом в реванше Диллиану Уайту.
Поветкин – о возможном поединке Усика и Бетербиева: «Это было бы крупнейшее мировое противостояние»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
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