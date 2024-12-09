Александр Поветкин: «Скучаю по боксу. Есть желание вернуться, но уже все. Мое время прошло»

Александр Поветкин не вернется в бокс.

«Да, я скучаю по боксу. Желание есть всегда, но уже все... Мое время прошло, хотя желание есть. Я стараюсь и тренироваться, и форму держать. Но, повторюсь, мое время прошло», – заявил олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин .

Напомним, Поветкин завершил карьеру в 2021 году.

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