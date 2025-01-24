Никита Крылов подерется с Домиником Рейесом на UFC 314 (MMA Fighting)
Никита Крылов проведет бой с Домиником Рейесом.
Как сообщает редактор MMA Fighting Дэймон Мартин, поединок Никиты Крылова и Доминика Рейеса состоится в апреле-2025 на UFC 314.
Крылов в последний раз дрался в марте-2023, когда задушил Райана Спэнна, на счету Никиты три победы подряд.
Рейес дрался в декабре-2024, нокаутировав Энтони Смита, у Доминика две победы подряд.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дэймона Мартина
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