Никита Крылов подерется с Домиником Рейесом на UFC 314 (MMA Fighting)

Никита Крылов проведет бой с Домиником Рейесом.

Как сообщает редактор MMA Fighting Дэймон Мартин, поединок Никиты Крылова и Доминика Рейеса состоится в апреле-2025 на UFC 314.

Крылов в последний раз дрался в марте-2023, когда задушил Райана Спэнна, на счету Никиты три победы подряд.

Рейес дрался в декабре-2024, нокаутировав Энтони Смита, у Доминика две победы подряд.

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