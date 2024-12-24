Никита Крылов проведет бой в апреле-2025 («Матч ТВ»)
Никита Крылов вернется в октагон в апреле 2025 года.
«Никита Крылов проведет бой 12 апреля на турнир UFC в США. Соперником будет боец из топ‑15 рейтинга, контракт мы уже получили. Официальный анонс уже сделает UFC», – сказал менеджер Никиты Крылова Александр Скаредин.
В ночь на 13 апреля должен состояться турнир UFC 314. В последний раз Крылов дрался в марте-2023, когда нокаутировал Райана Спэнна.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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