GFL сообщила о переходе бойца ACA Тимура Валиева, Валиев прокомментировал: «Это не правда, я не подписан»

Тимур Валиев опроверг анонс GFL о переходе в новый промоушен.

Промоушен Global Fight League сообщил о переходе бойца легчайшего веса ACA Тимура Валиева .

В комментариях под постом Валиев написал: «Это не правда, я не подписан».

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Тимур Валиев: «Я привел Забита в зал к Марку Генри в США. Это был восторг. Все смотрели на его спарринг с Барбозой»