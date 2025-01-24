GFL сообщила о переходе бойца ACA Тимура Валиева, Валиев прокомментировал: «Это не правда, я не подписан»
Тимур Валиев опроверг анонс GFL о переходе в новый промоушен.
Промоушен Global Fight League сообщил о переходе бойца легчайшего веса ACA Тимура Валиева.
В комментариях под постом Валиев написал: «Это не правда, я не подписан».
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Тимур Валиев: «Я привел Забита в зал к Марку Генри в США. Это был восторг. Все смотрели на его спарринг с Барбозой»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: GFL
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