Тимур Валиев: «Я привел Забита в зал к Марку Генри в США. Это был восторг. Все смотрели на его спарринг с Барбозой»

Тимур Валиев рассказал, как привел Забита Магомедшарипова в зал MMA в США

«Я привел Забита в зал к Марку Генри, который очень им впечатлился. Его удивила техника Забита. Еще они похожи по телосложению и подходили друг другу по стилю. Марк тоже высокий, но выступал в 63 кг.

В первый же день у Забита получился такой спарринг с Эдсоном Барбозой , что весь зал смотрел на их искры. Генри влюбился в Забита.

Мы приходили на тренировку, которая иногда длилась по четыре-пять часов, потому что Марк не мог остановиться. Мы ждали, пока жена позовет его кушать, либо он сам проголодается. Он забывал обо всем и после тренировки еще в течение дня скидывал разные ролики. С Забитом у них были особые отношения», – сказал экс-боец UFC Тимур Валиев .

Валиев – о Стрикленде: «Мы с Дураевым объяснили Шону, что у нас слово motherfucker – это оскорбление. Он все понял и сказал, что втащит тому, кто поругается над исламом»

«В США tough motherfucker – комплимент, у нас – оскорбление». Дагестанец из ACA, который привез Забита в Америку