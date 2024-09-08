Тимур Валиев: «Я привел Забита в зал к Марку Генри в США. Это был восторг. Все смотрели на его спарринг с Барбозой»
«Я привел Забита в зал к Марку Генри, который очень им впечатлился. Его удивила техника Забита. Еще они похожи по телосложению и подходили друг другу по стилю. Марк тоже высокий, но выступал в 63 кг.
В первый же день у Забита получился такой спарринг с Эдсоном Барбозой, что весь зал смотрел на их искры. Генри влюбился в Забита.
Мы приходили на тренировку, которая иногда длилась по четыре-пять часов, потому что Марк не мог остановиться. Мы ждали, пока жена позовет его кушать, либо он сам проголодается. Он забывал обо всем и после тренировки еще в течение дня скидывал разные ролики. С Забитом у них были особые отношения», – сказал экс-боец UFC Тимур Валиев.
Валиев – о Стрикленде: «Мы с Дураевым объяснили Шону, что у нас слово motherfucker – это оскорбление. Он все понял и сказал, что втащит тому, кто поругается над исламом»
«В США tough motherfucker – комплимент, у нас – оскорбление». Дагестанец из ACA, который привез Забита в Америку
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