GFL объявила о подписании Тони Фергюсона

Тони Фергюсон стал бойцом промоушена GFL.

Об этом сообщает официальный аккаунт Global Fight League в соцсетях. Фергюсон − боец UFC, идущий на серии из восьми поражений. В последний раз Тони побеждал в 2019 году, когда бой с Дональдом Серроне был досрочно остановлен из-за травмы у Серроне.

Новый конкурент UFC – странная лига, которая соберет легенд MMA и брата Хабиба. Это что вообще такое?