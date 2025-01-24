GFL объявила о подписании Тони Фергюсона
Тони Фергюсон стал бойцом промоушена GFL.
Об этом сообщает официальный аккаунт Global Fight League в соцсетях. Фергюсон − боец UFC, идущий на серии из восьми поражений. В последний раз Тони побеждал в 2019 году, когда бой с Дональдом Серроне был досрочно остановлен из-за травмы у Серроне.
Новый конкурент UFC – странная лига, которая соберет легенд MMA и брата Хабиба. Это что вообще такое?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: GFL
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