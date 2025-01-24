Иноуэ вырубил Кима правым прямым после серии ударов
В Токио завершился поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе между Наойей Иноуэ и Ким Е Джуном.
Иноуэ нокаутировал Кима в четвертом раунде после серии ударов, которую Наойя завершил точным прямым с правой руки.
Лучший боксер мира – маленький японец, у которого 88% побед нокаутом
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Top Rank
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