Иноуэ вырубил Кима правым прямым после серии ударов

В Токио завершился поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе между Наойей Иноуэ и Ким Е Джуном.

Иноуэ нокаутировал Кима в четвертом раунде после серии ударов, которую Наойя завершил точным прямым с правой руки.

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Наойя Иноуэ – неудачная копия Пакьяо. Что с ним не так?