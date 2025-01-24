Наойя Иноуэ нокаутировал Кима и защитил звание абсолюта в первом полулегком весе
В Токио завершился вечер бокса, в главном событии которого Наойя Иноуэ (29-0) дрался с Ким Е Джуном (21-3-2) дрался за звание абсолютного чемпиона мира в полулегком весе.
Иноуэ нокаутировал соперника в четвертом раунде и защитил пояса WBA, WBC, WBO и IBF.
Лучший боксер мира – маленький японец, у которого 88% побед нокаутом
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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