Наойя Иноуэ нокаутировал Кима и защитил звание абсолюта в первом полулегком весе

В Токио завершился вечер бокса, в главном событии которого Наойя Иноуэ (29-0) дрался с Ким Е Джуном (21-3-2) дрался за звание абсолютного чемпиона мира в полулегком весе.

Иноуэ нокаутировал соперника в четвертом раунде и защитил пояса WBA, WBC, WBO и IBF.

Лучший боксер мира – маленький японец, у которого 88% побед нокаутом

Наойя Иноуэ – неудачная копия Пакьяо. Что с ним не так?