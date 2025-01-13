Ислам Махачев: «Мечтал подраться с Фергюсоном, когда он планировал бой с Хабибом. Но сейчас я не хочу этого»

Ислам Махачев признался, что несколько лет назад хотел бой с Тони Фергюсоном.

«Мой брат Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном пять раз, но бой отменялся из-за травм. Моей мечтой было сразиться с этим парнем. Когда Хабиб травмировался, я спросил у менеджера, могу ли выйти на замену против Тони.

В то время Фергюсон был очень хорошим бойцом, у него была серия из 10 побед. Три-четыре года назад я хотел бы этот бой, но не сейчас. Теперь у него серия из восьми поражений, я желаю ему всего наилучшего», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев .

Махачев подтягивается по 40 раз и жмет от груди 120 кг. Как дела в качалке, пацаны?

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