Ислам Махачев: «Мечтал подраться с Фергюсоном, когда он планировал бой с Хабибом. Но сейчас я не хочу этого»
Ислам Махачев признался, что несколько лет назад хотел бой с Тони Фергюсоном.
«Мой брат Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном пять раз, но бой отменялся из-за травм. Моей мечтой было сразиться с этим парнем. Когда Хабиб травмировался, я спросил у менеджера, могу ли выйти на замену против Тони.
В то время Фергюсон был очень хорошим бойцом, у него была серия из 10 побед. Три-четыре года назад я хотел бы этот бой, но не сейчас. Теперь у него серия из восьми поражений, я желаю ему всего наилучшего», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Adin Live
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