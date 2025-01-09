Кевин Ли сообщил, что Тони Фергюсон ведет переговоры с лигой GFL.

«Мне предлагали подраться с несколькими парнями в GFL, но больше всего меня интересует Тони Фергюсон . Тони уже ведет переговоры с лигой», – сказал бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в легком весе Кевин Ли .

Global Fight League – новый промоушен, который планирует первый турнир в 2025 году.

Абдель-Азиз – Фергюсону: «Сейчас ты можешь подраться с братом Хабиба в GFL»