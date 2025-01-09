Тони Фергюсон ведет переговоры с лигой GFL
Кевин Ли сообщил, что Тони Фергюсон ведет переговоры с лигой GFL.
«Мне предлагали подраться с несколькими парнями в GFL, но больше всего меня интересует Тони Фергюсон. Тони уже ведет переговоры с лигой», – сказал бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в легком весе Кевин Ли.
Global Fight League – новый промоушен, который планирует первый турнир в 2025 году.
Абдель-Азиз – Фергюсону: «Сейчас ты можешь подраться с братом Хабиба в GFL»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMAmania
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