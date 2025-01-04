Костя Цзю считает, что у Бивола и Бетербиева будет трилогия: «Это вполне реально»

Константин Цзю ожидает, что у Бивола и Бетербиева будет трилогия.

«Думаю, что будет и третий бой. Не хотелось бы, чтобы вместо спорта это становилось частью бизнеса. Но третий поединок вполне реален.

Я изначально не хотел, чтобы этот бой случился, ведь вместо двух чемпионов мира у нас остался один», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю .

Напомним, второй поединок Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Первый бой закончился победой Бетербиева раздельным решением судей.