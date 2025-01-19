Тактаров – о Махачеве: «Ислам намного круче всех, кто до него был и будет в ближайшее время»

Олег Тактаров похвалил Ислама Махачева за победу над Ренато Мойкано.

«Все было совсем ожидаемо. И когда они только вышли и стояли напротив друг друга, то сразу была мысль: если бразилец попадет по Исламу, это будет его последний удар. Вот не попадай просто, иначе тебе оторвут башку. Но Мойкано попал, после чего Ислам его перевел и задушил. Силы настолько были неравными... Посмотрели и хорошо.

Рекорд Хабиба Нурмагомедова ? Ислам намного круче всех, кто до него был и будет в ближайшее время. Он очень грамотен в стойке – как у него работает передняя рука, как у него вообще работают комбинации... Никаких лишних телодвижений. Ну и в партере наработанные приемы. У Ислама все есть. Он знает, когда и что делать в разных ситуациях», – заявил бывший чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, Махачев задушил Ренато Мойкано в главном поединке UFC 311.

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