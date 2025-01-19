Ислам Махачев выиграл пятый титульный бой в легком весе UFC. Это рекорд дивизиона

На UFC 311 в Инглвуде прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано . Махачев одержал победу в первом раунде.

Махачев владеет поясом с октября-2022. Он провел уже пятый титульный бой подряд, четыре раза защитив пояс.

Пять побед в титульных боях – рекорд легкого веса.

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