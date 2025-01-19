Джастин Гейджи и Дэн Хукер проведут бой на UFC 313 8 марта
Джастин Гейджи и Дэн Хукер проведут поединок из пяти раундов на UFC 313.
Бой пройдет в ночь с 8 на 9 марта.
Джастин Гейджи предыдущий бой провел в апреле-2024, проиграв нокаутом Максу Холлоуэю.
Дэн Хукер одержал победы в трех последних поединках, последня была в августе-2024 над Матеушем Гамротом раздельным решением судей.
Официально: Алекс Перейра и Магомед Анкалаев подерутся 8 марта в главном событии UFC 313
Опубликовал: Руслан Мороз
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