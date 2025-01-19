Джастин Гейджи и Дэн Хукер проведут бой на UFC 313 8 марта

Джастин Гейджи и Дэн Хукер проведут поединок из пяти раундов на UFC 313.

Бой пройдет в ночь с 8 на 9 марта.

Джастин Гейджи предыдущий бой провел в апреле-2024, проиграв нокаутом Максу Холлоуэю.

Дэн Хукер одержал победы в трех последних поединках, последня была в августе-2024 над Матеушем Гамротом раздельным решением судей.

Официально: Алекс Перейра и Магомед Анкалаев подерутся 8 марта в главном событии UFC 313