Махачев уверен, что победил бы Железного человека: «Сейчас нет в мире того, кто у меня выиграет»
Ислам Махачев считает, что победил бы в бою с Железным человеком.
«Сейчас нет в мире человека, который у меня выиграет», – ответил чемпион UFC Ислам Махачев на вопрос о том, кто бы победил в его схватке с Железным человеком.
UFC 311: Махачев – Мойкано, Мераб против Умара и другие бои. Главный кард – не ранее 06:00 по мск
Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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