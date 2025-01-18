Махачев уверен, что победил бы Железного человека: «Сейчас нет в мире того, кто у меня выиграет»

Ислам Махачев считает, что победил бы в бою с Железным человеком.

«Сейчас нет в мире человека, который у меня выиграет», – ответил чемпион UFC Ислам Махачев на вопрос о том, кто бы победил в его схватке с Железным человеком.

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