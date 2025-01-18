Вартанян – о травме Царукяна: «Спину прихватило настолько, что разогнуться не мог»

Эдуард Вартанян рассказал о травме Армана Царукяна.

«Спину прихватило очень жестко во время сгонки и активных действий – байк, разминка. Да, настолько, что разогнуться не мог. Мышцы обезвожены, организм находится в стрессе, это усугубляет. Спина к завтра не пройдет... Надо проводить обследование, чтобы понять, как долго это лечить.

Когда мышцы обезвожены, любое движение приводит к неприятным ощущениям. Кто вес гонял, тот понимает. Мышцы обезвоживаются и очень жесткими становятся. Любое движение может привести к травме.

У Армана была отличная форма. Он был готов работать даже шесть раундов – вообще без проблем», – сказал боец MMA Эдуард Вартанян .

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