Махачев не будет менять план на бой: «Размажу соперника, вот и все. Без разницы, кто передо мной»
Ислам Махачев не планирует менять тактику из-за смены соперника.
«Я не мог оставить этих людей без боя. Все для вас, ребята.
Как изменится мой план на бой? Никак. Я размажу соперника, вот и все. Без разницы, кто передо мной», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Ренато Мойкано заменит травмированного Армана Царукяна в бою с Махачевым за титул легкого дивизиона на UFC 311.
UFC 311: Махачев – Мойкано, Мераб против Умара и другие бои
Махачев остался без соперника в UFC за день до титульника. Замена – скандальный бразилец
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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