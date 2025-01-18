Махачев не будет менять план на бой: «Размажу соперника, вот и все. Без разницы, кто передо мной»

Ислам Махачев не планирует менять тактику из-за смены соперника.

«Я не мог оставить этих людей без боя. Все для вас, ребята.

Как изменится мой план на бой? Никак. Я размажу соперника, вот и все. Без разницы, кто передо мной», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, Ренато Мойкано заменит травмированного Армана Царукяна в бою с Махачевым за титул легкого дивизиона на UFC 311.

UFC 311: Махачев – Мойкано, Мераб против Умара и другие бои

Махачев остался без соперника в UFC за день до титульника. Замена – скандальный бразилец