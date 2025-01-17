Умар тяжелее Мераба перед титульным боем на UFC 311

Умар Нурмагомедов перевесил Мераба Двалишвили перед боем на UFC 311.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в соглавном бою которого Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов подерутся за титул в легчайшем весе.

За сутки до турнира бойцы прошли процедуру взвешивания:

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