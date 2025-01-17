Умар тяжелее Мераба перед титульным боем на UFC 311
Умар Нурмагомедов перевесил Мераба Двалишвили перед боем на UFC 311.
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в соглавном бою которого Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов подерутся за титул в легчайшем весе.
За сутки до турнира бойцы прошли процедуру взвешивания:
Мераб Двалишвили – 60,8 кг;
Умар Нурмагомедов – 61,2 кг.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем