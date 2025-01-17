Хабиб − о знакомстве с Бекхэмом: «Он сказал, что смотрит мои бои, а я следил за ним, когда был его пик»
Хабиб Нурмагомедов рассказал о знакомстве с Дэвидом Бекхэмом.
«Это был конец 2018 года, меня пригласили на матч «ПСЖ» в Париже. Там был Дэвид Бекхэм, он мне начал рассказывать, как с сыном смотрит мои бои. После этого он ходит в зал с ним и тренируется на матах.
Тогда он меня попросил записать видео для его сына: «Если ты не будешь слушаться отца, ай гонна смэш ер фэйс, ха-ха». Тогда я был очень удивлен, ведь это Бекхэм… Я начал следить за футболом, когда был его пик, потом он перешел в мой любимый клуб.
А в 2018-м он говорит мне, что смотрит мои бои, что его сын − мой фанат. Я что-то не мог понять, сказал ему: «Я не хочу себя обсуждать, давай тебя обсудим», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Gorilla Fighting
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