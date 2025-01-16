На Конора Макгрегора подали в суд из-за сексуального насилия на матче НБА в 2023 году

На Конора Макгрегора снова подали в суд из-за сексуального насилия.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, подала иск, в котором заявила, что Макгрегор затащил девушку в мужской туалет и изнасиловал. Инцидент произошел 9 июня 2023 года во Флориде на матче НБА «Майами» – «Денвер».

Женщина сообщила в полицию в июне-2023, но тогда прокуратура штата Флорида отказалась предъявлять обвинения бойцу.

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