На Конора Макгрегора подали в суд из-за сексуального насилия на матче НБА в 2023 году
На Конора Макгрегора снова подали в суд из-за сексуального насилия.
Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, подала иск, в котором заявила, что Макгрегор затащил девушку в мужской туалет и изнасиловал. Инцидент произошел 9 июня 2023 года во Флориде на матче НБА «Майами» – «Денвер».
Женщина сообщила в полицию в июне-2023, но тогда прокуратура штата Флорида отказалась предъявлять обвинения бойцу.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Front Office Sports
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