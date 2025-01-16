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Умар Нурмагомедов: «Двалишвили меня нигде не превосходит: ни в стойке, ни в борьбе, ни в грэпплинге»

Умар Нурмагомедов считает, что ни в чем не уступает Мерабу Двалишвили.

«Хочу хороший бой провести и обыграть его во всех аспектах. Не хочу кого‑то из своей команды или из родственников заставлять нервничать, хочу доминировать и сделать хороший бой. На каждый поединок в своей карьере я настраивался так, как будто дерусь за пояс.

Трудностей психологических или такого, чтобы я нуждался в какой‑то поддержке, нет, я готов. Я не считаю, что Мераб лучше в каком‑то аспекте и что его навыки лучше моих. Он меня нигде не превосходит: ни в стойке, ни в борьбе, ни в грэпплинге», – сказал Умар Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом Двалишвили в бою за титул чемпиона в легчайшем весе в соглавном событии UFC 311 в ночь на 19 января в Лос‑Анджелесе.

Умар − о трэштоке Мераба: «Многие могут только болтать, я же закрою все вопросы в клетке»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
logoMMA
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