«Претендент на лучший поединок года». Физиев хочет подраться с Хукером

Рафаэль Физиев сообщил о желании подраться с Дэном Хукером

«Если я встречусь с «Мистером Тату» в октагоне, то гарантирую, что наш бой с легкостью станет претендентом на лучший поединок года», – написал в социальных сетях легковес UFC.

Физиев (12-3) не дрался с сентября прошлого года, когда получил разрыв крестообразной связки колена в поединке против Матеуша Гамрота .

Хукер (24-12) в августе победил Гамрота раздельным решением судей.

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