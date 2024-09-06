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«Претендент на лучший поединок года». Физиев хочет подраться с Хукером

Рафаэль Физиев сообщил о желании подраться с Дэном Хукером

«Если я встречусь с «Мистером Тату» в октагоне, то гарантирую, что наш бой с легкостью станет претендентом на лучший поединок года», – написал в социальных сетях легковес UFC.

Физиев (12-3) не дрался с сентября прошлого года, когда получил разрыв крестообразной связки колена в поединке против Матеуша Гамрота.

Хукер (24-12) в августе победил Гамрота раздельным решением судей.

Менеджер сообщил, что Физиев вернется осенью: «Соперник будет из топ-15»

Хукер – угловым в перерыве между раундами: «Парни, я обожаю это дерьмо!»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Рафаэля Физиева
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logoMMA
легкий вес (MMA)
logoДэн Хукер
logoРафаэль Физиев
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