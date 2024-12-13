Физиев и Гамрот проведут реванш 1 февраля в Эр-Рияде (Red Corner MMA)
Рафаэль Физиев подерется с Матеушем Гамротом в Саудовской Аравии.
Как сообщает Red Corner MMA, поединок между Матеушем Гамротом и Рафаэлем Физиевым состоится 1 февраля в Эр-Рияде на турнире UFC Fight Night 250.
В сентябре-2023 Гамрот победил Физиева техническим нокаутом (травма колена).
«Претендент на лучший поединок года». Физиев хочет подраться с Хукером
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Red Corner MMA
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