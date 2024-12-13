Гамрот опроверг слухи о реванше с Физиевым: «Фейковые новости»
Матеуш Гамрот опроверг информацию, что подерется с Рафаэлем Физиевым.
Напомним, что ранее о реванше между Матеушем Гамротом и Рафаэлем Физиевым сообщил Red Corner MMA.
«Фейковая новость», − написал в соцсетях Гамрот.
В 2023 году Гамрот победил Физиева техническим нокаутом (травма колена).
Рафаэль Физиев: «Прошло почти две недели с тех пор, как я принял дату и противника. Все еще жду ответа»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Матеуша Гамрота
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