Гамрот опроверг слухи о реванше с Физиевым: «Фейковые новости»

Матеуш Гамрот опроверг информацию, что подерется с Рафаэлем Физиевым.

Напомним, что ранее о реванше между Матеушем Гамротом и Рафаэлем Физиевым сообщил Red Corner MMA.

«Фейковая новость», − написал в соцсетях Гамрот.

В 2023 году Гамрот победил Физиева техническим нокаутом (травма колена).

Рафаэль Физиев: «Прошло почти две недели с тех пор, как я принял дату и противника. Все еще жду ответа»

Рафаэль Физиев хочет провести реванш с Матеушем Гамротом