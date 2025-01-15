Дудакова извинилась перед Гасангалиевым, которого она ударила после поражения: «Я поступила неправильно с моим тренером и мужем»
Виктория Дудакова принесла извинения тренеру Гасангали Гасангалиеву.
«Эмоции немного улеглись… В первую очередь хотелось бы извиниться перед моим мужем и тренером.
Мне было обидно, что в такой тяжелый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, и я не ищу себе оправдания.
Я поступила неправильно, не смогла совладать со своими эмоциями. Подала плохой пример для спортсменов и подрастающего поколения.
Также хочу попросить прощения у фанатов спорта. Спасибо всем, кто остается со мной в таком трудном положении», − написала в соцсетях боец UFC Виктория Дудакова, проигравшая Фатиме Клайн на UFC Fight Night 249.
Боец из России дала пощечину тренеру после поражения, хотя за поединок нанесла один удар. Нормально?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Виктории Дудаковой
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