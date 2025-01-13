Усман Нурмагомедов – о Хьюзе: «Он думает, что поединок со мной – шанс изменить жизнь к лучшему. Но прости, Пол, все запомнят лишь то, как ты проиграл»

Усман Нурмагомедов сомневается, что Пол Хьюз заслужил титульный бой.

«Хьюз дрался три раунда против Эй Джея Макки . Не похоже на претендентский поединок, но ему дали титульник. Тогда делайте пять раундов. Возможно, этот поединок хорош в медийном плане, поэтому мне дали Пола, у которого лишь два боя в Bellator. Но мне все равно. Назовите имя и дату – я приду и буду готов.

Он не сделает себе имя на мне. Он думает, что поединок со мной – шанс изменить жизнь к лучшему. Но прости, Пол, все запомнят лишь то, как ты проиграл», – сказал чемпион Bellator Усман Нурмагомедов .

Напомним, что бой Нурмагомедова и Хьюза состоится 25 января в Дубае.

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