Усман Нурмагомедов – о Хьюзе: «Он думает, что поединок со мной – шанс изменить жизнь к лучшему. Но прости, Пол, все запомнят лишь то, как ты проиграл»
Усман Нурмагомедов сомневается, что Пол Хьюз заслужил титульный бой.
«Хьюз дрался три раунда против Эй Джея Макки. Не похоже на претендентский поединок, но ему дали титульник. Тогда делайте пять раундов. Возможно, этот поединок хорош в медийном плане, поэтому мне дали Пола, у которого лишь два боя в Bellator. Но мне все равно. Назовите имя и дату – я приду и буду готов.
Он не сделает себе имя на мне. Он думает, что поединок со мной – шанс изменить жизнь к лучшему. Но прости, Пол, все запомнят лишь то, как ты проиграл», – сказал чемпион Bellator Усман Нурмагомедов.
Напомним, что бой Нурмагомедова и Хьюза состоится 25 января в Дубае.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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