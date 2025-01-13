Гаджиев против женщин в MMA: «А нафиг это надо? Не женское дело. Это меняет их психику, природу, физиологию»
«Что девчонки вообще в единоборствах ловят? А нафиг это надо? Я не хочу противоречить самому себе, рассказывая, как можно выиграть пояс в женских дивизионах. Я поддерживаю женские бои? Нет, не поддерживаю. Женщинам нечего делать в единоборствах.
Кто-то скажет, что Гаджиев – сексист. Нет, я люблю и уважаю женщин. Просто они должны заниматься другим делом. Я не против женщин в спорте, но в других видах. Бить друг друга по лицу, пытаться нанести максимальный ущерб, стараться изувечить соперника – это не женское дело. Это меняет их психику, природу, физиологию. Женщина перестает быть женщиной», – сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.
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