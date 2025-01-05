У Царукяна есть заготовка на поединок с Махачевым: «Она должна пройти и поменять исход боя»
Арман Царукян пообещал заготовку на бой с Исламом Махачевым.
«Есть одна заготовка, в которую я верю. Знаю, что она должна пройти и поменять исход боя», – заявил боец UFC Арман Царукян.
Напомним, Махачев и Царукян подерутся в главном событии UFC 311 в ночь на 19 января.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Red Corner MMA
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