Мендес – о ценах в США и России: «Не успел понять, где дешевле, потому что не платил. Народ у вас гостеприимный и простой»
Хавьер Мендес удивлен гостеприимностью россиян.
«Не казалось ли, что в России все гораздо дешевле, чем в США? Нет, не успел понять. Потому что в Дагестане ни за что не платил. Они не давали мне этого делать.
Удивило, что народ у вас гостеприимный и простой. Это позволяет настолько комфортно себя чувствовать, что когда ты возвращаешься в США... Никто там не жмет руку, никто не здоровается. Будто ты приехал из семьи к посторонним», – заявил тренер Хавьер Мендес.
Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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