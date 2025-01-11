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Мендес – о ценах в США и России: «Не успел понять, где дешевле, потому что не платил. Народ у вас гостеприимный и простой»

Хавьер Мендес удивлен гостеприимностью россиян.

«Не казалось ли, что в России все гораздо дешевле, чем в США? Нет, не успел понять. Потому что в Дагестане ни за что не платил. Они не давали мне этого делать.

Удивило, что народ у вас гостеприимный и простой. Это позволяет настолько комфортно себя чувствовать, что когда ты возвращаешься в США... Никто там не жмет руку, никто не здоровается. Будто ты приехал из семьи к посторонним», – заявил тренер Хавьер Мендес.

Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?

Хавьер Мендес: «Бой Умара будет сложнее, что Махачева»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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