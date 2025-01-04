Кейн Веласкес станет менеджером в новом промоушене GFL, Хавьер Мендес – тренером одной из команд
Кейн Веласкес станет менеджером команды в новом промоушене Global Fight League.
Как сообщает MMA Junkie, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес возглавит команду бойцов, которая будет участвовать в первом сезоне нового промоушена Global Fight League. Хавьер Мендес займется тренерской работой.
Новый промоушен GFL планирует проводить турниры по системе чемпионата и плей-офф. В ряды организации подписаны экс-бойцы UFC Алексей Олейник, Фабрисио Вердум, Андрей Орловский, Гегард Мусаси, Пэйдж Ванзант и другие.
Кейн Веласкес получил новую дату вынесения приговора на 2025 год
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем