Кейн Веласкес станет менеджером в новом промоушене GFL, Хавьер Мендес – тренером одной из команд

Кейн Веласкес станет менеджером команды в новом промоушене Global Fight League.

Как сообщает MMA Junkie, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес возглавит команду бойцов, которая будет участвовать в первом сезоне нового промоушена Global Fight League. Хавьер Мендес займется тренерской работой.

Новый промоушен GFL планирует проводить турниры по системе чемпионата и плей-офф. В ряды организации подписаны экс-бойцы UFC Алексей Олейник, Фабрисио Вердум, Андрей Орловский, Гегард Мусаси, Пэйдж Ванзант и другие.

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