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Ковингтон верит, что может взять титул и победить Белала: «Ему не повалить меня»

Колби Ковингтон считает, что может победить Белала Мухаммада.

«Даниэль Кормье был чемпионом в 41 год. Мне всего лишь 36...

Я могу легко победить Белала Мухаммада. Это хороший бой, ему не повалить меня», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.

Белал − о Колби: «Приятно наблюдать за тем, как он истекает кровью и страдает»

Белал − о проигрыше Колби: «У него будет куча отмазок, но он просто отстой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
logoБелал Мухаммад
logoКолби Ковингтон
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