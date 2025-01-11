Ковингтон верит, что может взять титул и победить Белала: «Ему не повалить меня»

Колби Ковингтон считает, что может победить Белала Мухаммада.

«Даниэль Кормье был чемпионом в 41 год. Мне всего лишь 36...

Я могу легко победить Белала Мухаммада . Это хороший бой, ему не повалить меня», – заявил боец UFC Колби Ковингтон .

Белал − о Колби: «Приятно наблюдать за тем, как он истекает кровью и страдает»

Белал − о проигрыше Колби: «У него будет куча отмазок, но он просто отстой»