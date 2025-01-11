Ковингтон верит, что может взять титул и победить Белала: «Ему не повалить меня»
Колби Ковингтон считает, что может победить Белала Мухаммада.
«Даниэль Кормье был чемпионом в 41 год. Мне всего лишь 36...
Я могу легко победить Белала Мухаммада. Это хороший бой, ему не повалить меня», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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