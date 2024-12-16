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Белал Мухаммад: «Отстойный Колби – последнее, что мы запомним в этом году»

«Впереди четыре недели без боев. Последнее, что мы запомним в году, это то, какой же Колби отстой, но... не забывайте, что он ходил на кардио кикбоксинг с Камару Усманом», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.

Напомним, Колби Ковингтон проиграл Хоакину Бакли в главном событии UFC on ESPN 63.

Белал Мухаммад: «Ковингтон так и не оправился от избиения в стейк-хаусе»

Белал пошутил о желании Колби драться за пояс: «Он пытается выйти на рекорд 0-7 в титульниках»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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