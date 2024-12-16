Белал Мухаммад: «Отстойный Колби – последнее, что мы запомним в этом году»

«Впереди четыре недели без боев. Последнее, что мы запомним в году, это то, какой же Колби отстой, но... не забывайте, что он ходил на кардио кикбоксинг с Камару Усманом », – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад .

Напомним, Колби Ковингтон проиграл Хоакину Бакли в главном событии UFC on ESPN 63.

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