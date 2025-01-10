Бернс подерется с Моралесом на UFC 314 (Ag.Fight)

Бой Гилберта Бернса и Майкла Моралеса пройдет в апреле-2025.

Как сообщает Ag.Fight, поединок в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Майклом Моралесом состоится 13 апреля в Майами (Флорида) на турнире UFC 314.

Бернс идет на серии из трех поражений. Моралес − непобежденный эквадорец, победивший в августе-2024 Нила Магни.

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