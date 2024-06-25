Пейдж хочет драться с Усманом: «Камару прохлаждается без дела»

Майкл Пейдж хочет драться с Камару Усманом после боя с Иэном Гэрри.

«С кем мне драться? на шестом месте, но он на серии поражений, ему придется вернуться на победную тропу.

Еще есть и , но они, скорее всего, подерутся между собой, а победитель выйдет на титульник.

И есть Усман, который просто прохлаждается без дела. Он на первом месте в рейтинге, безумно уважаю его карьеру, но он просто сидит», − сказал полусредневес UFC Майкл Пейдж, который в ночь на 30 июня подерется с Иэном Гэрри.

Усман − об отказе Абдель-Азиза делать бой с Рахмоновым: «После этого я принял бой с Чимаевым на 9-дневном уведомлении»