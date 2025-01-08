Махачев рассказал о встрече с Диазом до инцидента в Вегасе: «Я с ним встретился в отеле и он сказал: «Уважение-уважение»

Ислам Махачев рассказал о внезапной встрече с Нейтом Диазом в Лас-Вегасе.

«Интересно, что пять-шесть месяцев назад я встретил Нейта Диаза в лифте отеля в Лас-Вегасе. Он увидел меня, поднял руки и сказал: «Уважение-уважение».

Но сейчас что изменилось? Когда вокруг много камер, люди меняются», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

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