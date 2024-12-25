Илия Топурия: «Я очень хочу провести бой с Хабибом»
Илия Топурия мечтает провести бой против Хабиба Нурмагомедова.
«Я очень хочу провести бой с Хабибом. У него безупречный рекорд, меня это привлекает. У него большая история, я уважаю его. Смог бы я победить? 100%», – сказал Илия Топурия.
Илия Топурия: «Слухи о поединке с Макчикеном – ложь. Я не хочу драться с насильником»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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