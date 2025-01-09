Алекс Перейра может провести бой с Александром Волковым (бразильский журналист Лаэрте Виана)
Алекс Перейра может подраться с Александром Волковым.
Алекс Перейра может дебютировать в тяжелом весе боем против Александра Волкова, сообщил бразильский журналист Лаэрте Виана.
На турнире UFC 307 Перейра победил Халила Раунтри техническим нокаутом в четвертом раунде и защитил титул в полутяжелом весе. Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением на UFC 310.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sherdog
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