Ломаченко поздравил Усика: «Легенда, без вопросов»

Василий Ломаченко поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.

«Слава богу! Легенда, без вопросов», − написал в соцсетях чемпион мира по боксу Василий Ломаченко .

Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей.

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