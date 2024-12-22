Ломаченко поздравил Усика: «Легенда, без вопросов»
Василий Ломаченко поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.
«Слава богу! Легенда, без вопросов», − написал в соцсетях чемпион мира по боксу Василий Ломаченко.
Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей.
Усик переиграл Фьюри в реванше и забрал дилогию. Следующий – Дюбуа?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем