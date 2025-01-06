Биспинг – о конфликте Перейры и Хилла в зале: «Согласен с Джамалом. Спарринг в зале мог привести к травме»

Майкл Биспинг поддержал Джамала Хилла за отказ драться с Алексом Перейрой в зале.

«Перейра хотел подраться с Джамалом в зале, а тот сказал: «О чем ты говоришь? Я не собираюсь драться с тобой здесь, в спортзале. Я хочу получать за это деньги». Честно говоря, я согласен с Хиллом.

Зачем драться в тренажерном зале, когда вам могут заплатить за поединок деньги? Хотя, с другой стороны, я понимаю, почему люди недовольны.

Они могли бы потренироваться, провести пару раундов... Но все могло бы выйти из-под контроля и привести к травме», – считает экс-чемпион UFC Майкл Биспинг .

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